- На сегодня один из эффективных методов борьбы с мошенниками - это блокировка подменных номеров. До конца сентября совместно с операторами связи эти подменные номера, с которых как правило звонят мошенники, будут заблокированы. Кроме того, министерство прорабатывает вопрос внедрения биометрической идентификации для регистрации мобильных номеров. Таким образом мы хотим избежать случаев, когда телефонные номера регистрируются на другие лица, - написал Мусин в Facebook.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин написал, что провёл совещание с главой МВД Маратом Ахметжановым из-за роста киберпреступности.Также рассматривается вариант введения системы идентификации банковских сотрудников во время беседы. Например, посредством SMS-сообщений. При этом министр отметил, что предлагаемые инициативы не искоренят проблему. Помимо технологической, нужно решать вопросы повышения финансовой и юридической грамотности населения.