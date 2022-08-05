– Мы на тот момент даже представления не имели, что это такое. Ребёнок весь в родимых пятнах, на которых растут волосы. Ими поражены лоб, шея, затылочная часть, руки, ножки и поясница внучки. Нам нельзя гулять на солнце, так как солнечные лучи - это враг №1. Сейчас особенно сложно держать её дома, так как она всё время просится на улицу. Ещё нельзя травмировать кожу, так как в некоторых местах есть наросты, - говорит женщина.

– В клинике мы должны быть в середине сентября. За столь короткий срок мы не можем собрать эти деньги, обратились в благотворительные фонды, сейчас ждём ответа. На данный момент нам удалось собрать всего около трёх миллионов тенге, - рассказывает Галина Бинцева.

– Наша девочка такая любознательная, такая активная. Сейчас она маленькая и не осознает всю серьёзность ситуации. Ведь со временем у неё могут появиться комплексы, так как она явно отличается от других детей. Например, все думают, что у неё такая необычная прическа, а ведь это из-за пятен такие волосы. Мы очень хотим, чтобы у Яночки было счастливое детство и беззаботное будущее. Знаем, добрых людей очень много, помогите нам, пожалуйста, - заключила Галина Бинцева.

Маленькая Яна Бинцева появилась на свет раньше срока - на 29-й неделе беременности. Вес при рождении составлял всего 1.2 килограмма, малышка долго лежала в реанимации. По словам бабушки Яны Галины Бинцевой, сразу после рождения они заметили на теле малышки многочисленные синяки. Как выяснилось позже, это врождённый неопухолевой невус - доброкачественное новообразование, которое в большинстве случаев является врождённым пороком развития кожи.Семья долго искала пути излечения и нашла клинику «Медси» в Санкт-Петербурге, где успешно проводят операции деткам с таким заболеванием. Врачи больницы составили индивидуальный план лечения для малышки, который включает в себя операцию и последующую реабилитацию. Всё лечение обойдётся в 37 миллионов тенге, которых у семьи нет. Глава семейства работает водителем, а мама вынуждена сидеть дома с детьми. Помимо Яны семья воспитывает ещё двоих детей. Самостоятельно собрать эту сумму они не могут, заработка отца хватает лишь на повседневные расходы.Семья обращается ко всем неравнодушным казахстанцам с просьбой помочь собрать столь неподъёмную для них сумму.Kaspi банк: 4400 4301 1625 0652 Бинцева Дарья (мама). Счёт привязан к номеру 8 747 362 38 66. Сбербанк РФ (рубли) 2202 2023 6167 3852 Бинцев Григорий (папа) Халык банк:4444 8227 9474 8684. Привязан к номеру 8 747 362 38 66 (Дарья Б - мама).