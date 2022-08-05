Министр здравоохранения страны призвал американцев серьёзно отнестись к оспе обезьян, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». ВОЗ считает риск распространения оспы обезьян в мире умеренным Изображение Alexandra_Koch с сайта Pixabay Об этом министр здравоохранения и социальных служб США Хавьер Бесерра написал в
.
- В свете развивающихся обстоятельств на местах я объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения по оспе обезьян. Мы готовы поднять наши ответные меры на новый уровень в борьбе с этим вирусом, - написал Бесерра.
В стране подтверждено более шести тысяч случаев заражения. Больше всего заболевших - в штате Нью-Йорк.

Оспа обезьян – это редкое инфекционное заболевание. Инкубационный период - от пяти до 21 дня. У человека клиника характеризуется высокой температурой, ломотой в теле, слабостью, сыпью, рвотой, увеличением лимфатических узлов, головокружением. Продолжительность болезни составляет 2-3 недели, характерно спонтанное излечение. Основным источником заболевания при оспе обезьян являются дикие животные: приматы и белки. Инфицирование также может произойти при контакте с кровью заражённого или его биологическими жидкостями, а также через употребление мяса больного животного.

Напомним, случаи заражения подтверждены в ряде стран Европы. В середине июня инфицированного выявили в Грузии, в июле - в России. Казахстанцев просят не посещать Западную Африку из-за оспы обезьян. Казахстан получил тест-системы для определения оспы обезьян. Но использовать их будут только при наличии характерных признаков болезни - повышении температуры и появлении специфических высыпаний.