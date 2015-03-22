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Происшествия

В Уральске угонщик авто врезался в стойку билборда

21 марта в 23.00 молодой человек угнал припаркованный возле магазина "Перизат" по улице Пугачева "ВАЗ-2106". Хозяин автомобиля Дастан рассказал, что подъехал к магазину за покупками. - Я припарковался возле магазина "Перизат" между двумя машинами, - рассказал Дастан. - Двигатель я не заглушил, подошел к магазину, а он оказался закрыт. Вдруг я услышал звук уезжающей машины, обернулся и увидел, что на моей машине кто-то уехал. По словам Дастана, все это случилось за считанные секунды и он сразу же позвонил в полицию и заявил об угоне. Между тем, угонщик, не успев отъехать, врезался в зад стоявше
gorod
В Уральске угонщик авто врезался в стойку билборда
21 марта в 23.00 молодой человек угнал припаркованный возле магазина "Перизат" по улице Пугачева "ВАЗ-2106".
ugon (6)
ugon (6)
Хозяин автомобиля Дастан рассказал, что подъехал к магазину за покупками. - Я припарковался возле магазина "Перизат" между двумя машинами, - рассказал Дастан. - Двигатель я не заглушил, подошел к магазину, а он оказался закрыт. Вдруг я услышал звук уезжающей машины, обернулся и увидел, что на моей машине кто-то уехал. По словам Дастана, все это случилось за считанные секунды и он сразу же позвонил в полицию и заявил об угоне. Между тем, угонщик, не успев отъехать, врезался в зад стоявшему неподалеку "ВАЗ-2110". - Я стоял на обочине, вдруг сзади удар, машину аж выбросило за бордюр, - говорит водитель "ВАЗ-2110" Оралхан. Далее угонщик направился в сторону остановки "Жазира", однако переехав мост через реку Чаган, он не справился с рулевым управлением и врезался в стойку билборда. От удара сильно помята передняя часть авто, а также выбито лобовое стекло, а вокруг места ДТП в радиусе нескольких метров были разбросаны фары и другие части автомобиля. Горе-угонщика забрала скорая помощь. Врач-травматолог Областной клинической больницы Данияр КАЖГАЛИЕВ рассказал, что у поступившего к ним мужчине зафиксирован перелом ребра и ушибы и раны правой голени.
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Фото Медета МЕДРЕСОВА
угон

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