В Уральске угонщик авто врезался в стойку билборда

21 марта в 23.00 молодой человек угнал припаркованный возле магазина "Перизат" по улице Пугачева "ВАЗ-2106". Хозяин автомобиля Дастан рассказал, что подъехал к магазину за покупками. - Я припарковался возле магазина "Перизат" между двумя машинами, - рассказал Дастан. - Двигатель я не заглушил, подошел к магазину, а он оказался закрыт. Вдруг я услышал звук уезжающей машины, обернулся и увидел, что на моей машине кто-то уехал. По словам Дастана, все это случилось за считанные секунды и он сразу же позвонил в полицию и заявил об угоне. Между тем, угонщик, не успев отъехать, врезался в зад стоявше