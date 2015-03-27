Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Уральске уже три дня ищут пропавшую девушку

В редакцию "МГ" обратились родственники пропавшей Марии СУМЕНКОВОЙ, которые просят всех, кто видел девушку, сообщить им об этом. Как сообщили родные, СУМЕНКОВА Мария Владимировна 1983 года рождения ушла из дома 24 марта 2015 года и до сих пор о ней нет никаких известий. Во сколько девушка вышла из дома, родственники точно сказать не могут, так как в этот день дома кроме Марии никого не было. Пропавшая работала диспетчером в одном из местных такси, и 24 марта она должна была работать в ночь. Однако на работу она не пришла. По словам родственников, оба ее сотовых телефона отключены. У Марии есть
Marat
В Уральске уже три дня ищут пропавшую девушку
В редакцию "МГ" обратились родственники пропавшей Марии СУМЕНКОВОЙ, которые просят всех, кто видел девушку, сообщить им об этом.
devushka2
devushka2
Как сообщили родные, СУМЕНКОВА Мария Владимировна 1983 года рождения ушла из дома 24 марта 2015 года и до сих пор о ней нет никаких известий. Во сколько девушка вышла из дома, родственники точно сказать не могут, так как  в этот день дома кроме Марии никого не было. Пропавшая работала диспетчером в одном из местных такси, и 24 марта она должна была работать в ночь. Однако на работу она не пришла. По словам родственников, оба ее сотовых телефона отключены. У Марии есть муж и 14-летний сын. Предположительно на девушке в тот день была черная кожаная куртка, черно-белый шарф и черные сапоги. Как рассказали родные, они обратились в полицию, в настоящее время заведено уголовное дело о пропаже. Однако пока результатов нет. Всех, кто владеет какой-либо информацией или видел девушку просим обращаться по телефонам: 8-702-343-73-99, 50-24-89.
девушка пропала

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article