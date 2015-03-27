В Уральске уже три дня ищут пропавшую девушку

В редакцию "МГ" обратились родственники пропавшей Марии СУМЕНКОВОЙ, которые просят всех, кто видел девушку, сообщить им об этом. Как сообщили родные, СУМЕНКОВА Мария Владимировна 1983 года рождения ушла из дома 24 марта 2015 года и до сих пор о ней нет никаких известий. Во сколько девушка вышла из дома, родственники точно сказать не могут, так как в этот день дома кроме Марии никого не было. Пропавшая работала диспетчером в одном из местных такси, и 24 марта она должна была работать в ночь. Однако на работу она не пришла. По словам родственников, оба ее сотовых телефона отключены. У Марии есть