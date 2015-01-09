Сегодня, 9 января, на улице Жангир хана произошла авария, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtparyk3ДТП произошло на пересечении улиц Жангир хана и 25-й Чапаевской дивизии примерно в 12.30 часов. Автомашина марки "Ауди" перевернулась и лежала в арыке, а "Лада Гранта" после удара врезалась в столб. - "Ауди" ехала по Жангир хана в сторону города, в это время "Лада Гранта" поворачивала со встречной полосы, - рассказал очевидец ДТП. - Когда "Ауди" с первой полосы стала переходить на вторую "Лада" выскочила на дорогу. Иномарка ударила "Гранту" в правый бок. От удара "Лада" врезалась в столб у обочины дороги, а "Ауди" перевернулась и упала в арык. К счастью, в машинах были только водители, и никто из них не пострадал. В настоящее время водители ждут приезда дознавателей. dtparyk1 dtparyk2 dtparyk4 dtparyk5 dtparyk6Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА