Авария произошла сегодня, 26 февраля, в районе остановки «ТЭЦ», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». tec6 Столкновение произошло примерно в 13 часов на пересечении улиц Гагарина и Космическая. Со слов очевидцев, автомобиль Volkswagen Golf двигался с большой скоростью по улице Гагарина в центр. В это же время автомобиль Hyundai Accent совершал маневр поворота налево, выезжая с улицы Космическая. При столкновении автомобилей от удара Hyundai Accent развернуло, и он столкнулся с автомобилем аналогичной модели, который выезжал с улицы Третий строительный переулок на ул. Гагарина. На место происшествия приехали представители дорожной полиции и карета скорой помощи. Как сообщили медики, в ДТП пострадали два человека, водитель одного из автомобилей был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, а также пассажир другого автомобиля - с травмой колена. tec1 tec2 tec3 tec4 tec5 tec7 tec8 Фото Медета МЕДРЕСОВА