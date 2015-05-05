В Уральске ветеранам ВОВ вручили ордена и медали

Вручение состоялось сегодня, 5 мая, в большом зале областного акимата, где в непринужденной обстановке собрались 23 ветерана ВОВ. За чашкой чая и хорошим разговором собрались ветераны Великой Отечественной войны и тыловики с разных районов области. Всех собравшихся с наступающими праздниками поздравил аким области Нурлан НОГАЕВ. Были среди приглашенных и те, кто встретит праздник Победы в Астане. - Мы прожили долгую и трудную жизнь, нашему поколению выпало непростое испытание, которое мы с честью прошли, - говорит ветеран ВОВ Лидия Игнатьевна ГУБАНОВА. – И День Победы для нас не просто праздни