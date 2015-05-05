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Социум

В Уральске ветеранам ВОВ вручили ордена и медали

Вручение состоялось сегодня, 5 мая, в большом зале областного акимата, где в непринужденной обстановке собрались 23 ветерана ВОВ. За чашкой чая и хорошим разговором собрались ветераны Великой Отечественной войны и тыловики с разных районов области. Всех собравшихся с наступающими праздниками поздравил аким области Нурлан НОГАЕВ. Были среди приглашенных и те, кто встретит праздник Победы в Астане. - Мы прожили долгую и трудную жизнь, нашему поколению выпало непростое испытание, которое мы с честью прошли, - говорит ветеран ВОВ Лидия Игнатьевна ГУБАНОВА. – И День Победы для нас не просто праздни
Marat
В Уральске ветеранам ВОВ вручили ордена и медали
Вручение состоялось сегодня, 5 мая, в большом зале областного акимата, где в непринужденной обстановке собрались 23 ветерана ВОВ.
veterany (6)
veterany (6)
 За чашкой чая и хорошим разговором собрались ветераны Великой Отечественной войны и тыловики с разных районов области. Всех собравшихся с наступающими праздниками поздравил аким области Нурлан НОГАЕВ. Были среди приглашенных и те, кто встретит праздник Победы в Астане. - Мы прожили долгую и трудную жизнь, нашему поколению выпало непростое испытание, которое мы с честью прошли, - говорит ветеран ВОВ Лидия Игнатьевна ГУБАНОВА. – И День Победы для нас не просто праздник, это наше второе рождение. Мы очень рады, что у нас есть возможность поехать в столицу нашей Родины. Хочу поздравить всех казахстанцев с праздником и пожелать мирного неба. Под громкие аплодисменты аким ЗКО вручил нескольким ветеранам ордена и медали. Так, орденом «Құрмет» за заслуги перед государством и активную общественную деятельность были награждены Мажит ЖАДАНОВ, Калмияр СИСЕНГАЛИЕВ, Мырзагали МУХАМБЕТОВ, а также медалями «Ерен еңбегі үшін» были награждены Лев ДОРОФЕЕВ, Латифулла КЕРЕЕВ, Оразай КУМЫСКАЛИЕВ, Фазыл ИКСАНОВ. А также несколько ветеранов были награждены почетными грамотами. Сегодня в нашей области проживает 239 ветерана ВОВ из них 174 являются городскими жителями, из них 17 ветеранов поедут в Астану на парад в честь дня Победы. Некоторых из них будут сопровождать их родные.
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