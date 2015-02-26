Сегодня, 26 февраля, в Уральском городском суде состоялось оглашение приговора по ДТП со смертельным исходом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". prigovordtp6 Напомним, трагедия произошла 19 октября прошлого года на пересечении улиц Конкина и Шолохова в вечернее время. Со слов очевидцев, "Лада Гранта" ехала в сторону п. Селекционный, а "КАМАЗ" с прицепом поворачивал с ул. Конкина на ул. Шолохова.  Стоит отметить, что на этом перекрестке проходили ремонтные работы и были сняты дорожные знаки. Автомобиль "Лада Гранта" перед поворотом остановилась, так как раньше там стоял знак "Стоп", но после ремонта дороги этот знак по непонятным причинам исчез. "КамАЗ" поворачивал и "Лада Гранта" въехала в левую сторону кабины. В результате происшествия погиб один человек, а также пострадал одиннадцатимесячный ребенок. За совершенное действие суд постановил признать водителя грузовой автомашины «КАМАЗ» виновным по ст. 296 ч. 2 УК РК и назначить ему 2 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения. prigovordtp2 prigovordtp1 prigovordtp3 prigovordtp4 prigovordtp5 Фото Медета МЕДРЕСОВА