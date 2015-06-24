В Уральске вода из пожарного гидранта затапливает район

Вода из пожарного гидранта, установленного возле пожарной части №1, течет почти месяц, уверяют жители этого района. На сайт портала "Мой ГОРОД" пришло письмо, авторы которого уверяют, что из пожарного гидранта идет утечка воды. Выехав на место, корреспонденты "МГ" убедились, что действительно пожарный гидрант неисправен и вода собралась в довольно большую лужу. Между тем, по словам пожарных, неполадка произошла неделю назад, и они неоднократно обращались за помощью в аварийную службу водоканала. Однако утечку воды до сих пор так и не устранили. За комментариями мы обратились к директору ТОО «Б