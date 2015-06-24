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Социум

В Уральске вода из пожарного гидранта затапливает район

Вода из пожарного гидранта, установленного возле пожарной части №1, течет почти месяц, уверяют жители этого района. На сайт портала "Мой ГОРОД" пришло письмо, авторы которого уверяют, что из пожарного гидранта идет утечка воды. Выехав на место, корреспонденты "МГ" убедились, что действительно пожарный гидрант неисправен и вода собралась в довольно большую лужу. Между тем, по словам пожарных, неполадка произошла неделю назад, и они неоднократно обращались за помощью в аварийную службу водоканала. Однако утечку воды до сих пор так и не устранили. За комментариями мы обратились к директору ТОО «Б
Marat
В Уральске вода из пожарного гидранта затапливает район
Вода из пожарного гидранта, установленного возле пожарной части №1, течет почти месяц, уверяют жители этого района.
IMG_9099
IMG_9099
На сайт портала "Мой ГОРОД" пришло письмо, авторы которого уверяют, что из пожарного гидранта идет утечка воды. Выехав на место, корреспонденты "МГ" убедились, что действительно пожарный гидрант неисправен и вода собралась в довольно большую лужу. Между тем, по словам пожарных, неполадка произошла неделю назад, и они неоднократно обращались за помощью в аварийную службу водоканала. Однако утечку воды до сих пор так и не устранили. За комментариями мы обратились к директору ТОО «БатысСуАрнасы» Асылбеку САККАЗОВУ, который в свою очередь сказал, что виной поломки является неправильная эксплуатация гидранта. - За полтора месяца мы уже несколько раз выезжали на этот участок, - говорит Асылбек САККАЗОВ. - Причина в неправильном использовании гидранта. Проще говоря, из строя выходит шарик клапана, который перекрывает воду. Этот пожарный гидрант установлен на водопроводе диаметром 1000 мм, от которого вода поступает в город по улицам Гагарина, проспекту Евразия и далее. Если мы сейчас начнем устранять неполадку, то без воды останутся очень много домов и предприятий. А как в такую жару без воды? В эти выходные в вечернее время неполадку обязательно устраним.
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UeyDytXZ_tE Видео Ербола АМАНШИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА
Асылбек Сакказов

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