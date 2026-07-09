В Уральске возобновили проект за 35,8 млрд тенге: дорогу и мост в Акжайык построят «под ключ»

В отделе строительства Уральска рассказали, как изменился проект, сколько на него потратят и почему к работам не могли приступить несколько лет.

Как сообщили в городском отделе строительства, 20 марта текущего года ведомство заключило масштабный EPC-контракт с ТОО "Казахдорстрой".Общая предельная стоимость реализации этого крупного объекта составляет 35,8 миллиарда тенге (с учетом НДС).

EPC-контракт - это формат, при котором одна и та же компания берет на себя сразу весь комплекс работ: и проектирование, и закупку материалов, и само строительство "под ключ".

Уже 26 марта генподрядчик подписал договор на проектирование с АО "КаздорНИИ". Сумма контракта на разработку проектных работ с учетом апрельских дополнений составила 303 миллиона тенге.

В отделе строительства пояснили, что первая проектно-сметная документация (ПСД) для этого объекта была подготовлена еще в 2020 году компаниями ТОО "Алматыдорпроект" и ТОО "Мостопроект". Проект тогда даже получил положительное заключение госэкспертизы, однако из-за отсутствия финансирования строительно-монтажные работы так и не начались.

За это время планы по развитию города скорректировались, поэтому в текущий проект пришлось внести важные изменения: