В Уральске возобновили проект за 35,8 млрд тенге: дорогу и мост в Акжайык построят «под ключ»

Как сообщили в городском отделе строительства, 20 марта текущего года ведомство заключило масштабный EPC-контракт с ТОО "Казахдорстрой".Общая предельная стоимость реализации этого крупного объекта составляет 35,8 миллиарда тенге (с учетом НДС).
EPC-контракт - это формат, при котором одна и та же компания берет на себя сразу весь комплекс работ: и проектирование, и закупку материалов, и само строительство "под ключ".
Уже 26 марта генподрядчик подписал договор на проектирование с АО "КаздорНИИ". Сумма контракта на разработку проектных работ с учетом апрельских дополнений составила 303 миллиона тенге.
В отделе строительства пояснили, что первая проектно-сметная документация (ПСД) для этого объекта была подготовлена еще в 2020 году компаниями ТОО "Алматыдорпроект" и ТОО "Мостопроект". Проект тогда даже получил положительное заключение госэкспертизы, однако из-за отсутствия финансирования строительно-монтажные работы так и не начались.
За это время планы по развитию города скорректировались, поэтому в текущий проект пришлось внести важные изменения:
- Новое направление: В старом проекте четырехкилометровая дорога должна была выходить на улицу Садыкова. Теперь же трассировку изменили - она приведена в соответствие с планом детальной планировки (ПДП) развивающегося микрорайона Акжайык. Новая магистральная улица общегородского значения будет иметь выход на улицу Молдагуловой.
- Длина: Общая длина объекта теперь составляет 4,356 км (в прежнем варианте было чуть больше - 4,458 км).
- Конструктив: Сам мостовой переход остался прежней длины - 220 метров. Однако, согласно предварительным техническим решениям, под мост планируют установить 90 буронабивных свай диаметром 1,5 метра. Длина непосредственно автомобильной дороги составит 4,136 км.