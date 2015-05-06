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Социум

В Уральске выбрали лучших медицинских сестер

Церемония награждения прошла сегодня, 6 мая, в ДК «Молодежи». Ежегодно во всем мире, в том числе и Казахстане, 12 мая отмечается Международный день медицинских сестер. В этом году отметить праздник медсестер решили чуть раньше в преддверии 70-летия Дня Победы. На праздник были приглашены ветераны сестринского дела, которые всю жизнь посвятили работе. В честь празднования профессионального праздника были вручены почетные грамоты лучшим работникам этого года, а также были присуждены номинации, в которых также учитывались профессиональные навыки. - Вот уже 35 лет я работаю на станции скорой помощ
Marat
В Уральске выбрали лучших медицинских сестер
Церемония награждения прошла сегодня, 6 мая, в ДК «Молодежи».
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medsestry (5)
 Ежегодно во всем мире, в том числе и Казахстане, 12 мая отмечается Международный день медицинских сестер. В этом году отметить праздник медсестер решили чуть раньше в преддверии 70-летия Дня Победы. На праздник были приглашены ветераны сестринского дела, которые всю жизнь посвятили работе. В честь празднования профессионального праздника были вручены почетные грамоты лучшим работникам этого года, а также были присуждены номинации, в которых также учитывались профессиональные навыки. - Вот уже 35 лет я работаю на станции скорой помощи, - говорит фельдшер городской скорой помощи Любовь КИРЕЕВА. – Я люблю свою работу и не пожалела, что когда-то выбрала именно медицинское училище. Работа у нас сложная, но необходимая. Очень приятно, что нас не забывают и отмечают наш труд. Всех собравшихся с праздником поздравил руководитель управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Камидолла ИРМЕНОВ, пожелал здоровья и творческих успехов. Стоит отметить, что в области работает 6400 медицинских сестер.
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