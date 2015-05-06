В Уральске выбрали лучших медицинских сестер

Церемония награждения прошла сегодня, 6 мая, в ДК «Молодежи». Ежегодно во всем мире, в том числе и Казахстане, 12 мая отмечается Международный день медицинских сестер. В этом году отметить праздник медсестер решили чуть раньше в преддверии 70-летия Дня Победы. На праздник были приглашены ветераны сестринского дела, которые всю жизнь посвятили работе. В честь празднования профессионального праздника были вручены почетные грамоты лучшим работникам этого года, а также были присуждены номинации, в которых также учитывались профессиональные навыки. - Вот уже 35 лет я работаю на станции скорой помощ