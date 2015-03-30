В Уральске за изготовление и сбыт экстракционного опия осудили мужчину

Сегодня, 30 марта, состоялся приговор уральцу, занимавшемуся сбытом наркотических средств, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в суде, 31-летний Сергей ПЕНЗИН занимался распространением марихуаны, а также изготавливал экстракционный опий из семян мака и растворителя. Кроме того, он продавал наркотические вещества своим знакомым. При обыске дома Сергея ПЕНЗИНА полицейские обнаружили в сарае, в старом духовом шкафу и голубятне во дворе свертки с марихуаной и пластиковые бутылки с экстракционным опием в особо крупном размере. Специализированный межрайонный уголовный суд под п