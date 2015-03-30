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Происшествия

В Уральске за изготовление и сбыт экстракционного опия осудили мужчину

Сегодня, 30 марта, состоялся приговор уральцу, занимавшемуся сбытом наркотических средств, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в суде, 31-летний Сергей ПЕНЗИН занимался распространением марихуаны, а также изготавливал экстракционный опий из семян мака и растворителя. Кроме того, он продавал наркотические вещества своим знакомым. При обыске дома Сергея ПЕНЗИНА полицейские обнаружили в сарае, в старом духовом шкафу и голубятне во дворе свертки с марихуаной и пластиковые бутылки с экстракционным опием в особо крупном размере. Специализированный межрайонный уголовный суд под п
Дана Рахметова
В Уральске за изготовление и сбыт экстракционного опия осудили мужчину
Сегодня, 30 марта, состоялся приговор уральцу, занимавшемуся сбытом наркотических средств, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
karasaea
karasaea
 Как сообщили в суде, 31-летний Сергей ПЕНЗИН занимался распространением марихуаны, а также изготавливал экстракционный опий из семян мака и растворителя. Кроме того, он продавал наркотические вещества своим знакомым. При обыске дома Сергея ПЕНЗИНА полицейские обнаружили в сарае, в старом духовом шкафу и голубятне во дворе свертки с марихуаной и пластиковые бутылки с экстракционным опием в особо крупном размере. Специализированный межрайонный уголовный суд под председательством судьи Акгуль КАРАСАЕВОЙ признал виновным Сергея ПЕНЗИНА в "Незаконном изготовлении, переработке, хранении в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств" и приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
karasaeva2
karasaeva2
   Фото Медета МЕДРЕСОВА
Акгуль Карасаева опий

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