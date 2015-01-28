Об этом сообщили сегодня, 28 января, на брифинге в Уральском городском суде. gorsud - Согласно подведенным итогам за отчетный период, в производстве находилось 897 уголовных дел, из них окончено 781 уголовное дело, - говорит председатель Уральского городского суда Биржан МАМБЕТОВ. - За минувший год судом были признаны рецидивы преступлений в отношении 83 лиц из 550 осужденных, что на 5% меньше, чем в прошлом году. Что касается рассмотрения ходатайств о санкционировании меры пресечения в виде ареста, то всего было рассмотрено 476 дел, удовлетворено 426. Всего по назначению наказания лишения свободы 211 человек, условное наказание назначено 6, ограничение свободы у 214 граждан, к общественным работам были привлечены 8 человек, штрафные санкции были применены к 11 гражданам. Также глава судейства отметил, что по коррупционным преступлениям были осуждены 22 человека, 12 из которых являлись представителями правоохранительных органов.