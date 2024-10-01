В Уральске загорелся автобус: водитель получил ожоги

Сегодня, 1 октября, на улице Потанина загорелся автобус, сообщает МЧС РК. Из-за высокой температуры пострадала соседняя машина. В результате пожара 47-летний водитель получил незначительные ожоги и был передан бригаде скорой помощи.

В Уральске загорелся автобус: водитель получил ожоги

Сегодня, 1 октября, на улице Потанина загорелся автобус, сообщает пресс-служба МЧС РК. От высокого температурного воздействия пострадала соседняя машина. Пожар оперативно ликвидирован. В результате 47-летний водитель автобуса получил незначительные ожоги и был передан бригаде скорой медицинской помощи. По информации ДЧС ЗКО, неизвестно, был ли автобус пассажирским, предварительная причина пожара - техническая неисправность. В ЗКО врачи рассказали о состоянии пожарного, получившего ожоги