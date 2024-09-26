Пожар произошел днем 25 сентября в селе Курмангазы района Байтерек. По данным пресс-службы ДЧС ЗКО, горела сухая трава на площади 8 гектаров.

Во время тушения пожара огнем была повреждена пожарная автоцистерна, сгорели моторный отсек, кабина и колеса. Кроме этого, ожоги получил 26-летний пожарный. Его доставили в больницу, где он получил медицинскую помощь. В пресс-службе ДЧС ЗКО заверили, что его состояние стабильное. Мужчина получил ожоги лица и рук, однако после получения первичной медпомощи, от госпитализации отказался.

По данному факту начато служебное расследование. Пожар, к слову, ликвидирован.



