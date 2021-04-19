В Уральске заполнили Чаганское водохранилище

В Уральске на 100% заполнили Чаганское водохранилище, которое аккумулирует до 19 миллионов кубометров воды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Чтобы не допустить подтопления дачных массивов в течение трех дней, в Урал было сброшено 15 миллионов кубометров воды. В западноказахстанском филиале республиканского государственного предприятия «Казводхоз» отметили, что требуемые объемы воды для полива дач собраны в полном объеме. - Самый низкий участок по Чаганскому водохранилищу – это садоводческое общество «Вымпел». Там уровень воды уже приблизился к приусадебным участкам. Сейчас шандоры н