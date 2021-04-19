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Социум

В Уральске заполнили Чаганское водохранилище

В Уральске на 100% заполнили Чаганское водохранилище, которое аккумулирует до 19 миллионов кубометров воды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Чтобы не допустить подтопления дачных массивов в течение трех дней, в Урал было сброшено 15 миллионов кубометров воды. В западноказахстанском филиале республиканского государственного предприятия «Казводхоз» отметили, что требуемые объемы воды для полива дач собраны в полном объеме. - Самый низкий участок по Чаганскому водохранилищу – это садоводческое общество «Вымпел». Там уровень воды уже приблизился к приусадебным участкам. Сейчас шандоры н
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В Уральске заполнили Чаганское водохранилище
В Уральске на 100% заполнили Чаганское водохранилище, которое аккумулирует до 19 миллионов кубометров воды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Уральске заполнили Чаганское водохранилище
В Уральске заполнили Чаганское водохранилище
Чтобы не допустить подтопления дачных массивов в течение трех дней, в Урал было сброшено 15 миллионов кубометров воды. В западноказахстанском филиале республиканского государственного предприятия «Казводхоз» отметили, что требуемые объемы воды для полива дач собраны в полном объеме. - Самый низкий участок по Чаганскому водохранилищу – это садоводческое общество «Вымпел». Там уровень воды уже приблизился к приусадебным участкам. Сейчас шандоры на Чаганском гидроузле закрыты. Собран 100-процентный объем воды. Воды для полива дачных массивов будет достаточно, - проинформировал начальник Чаганского участка ЗКОФ РГП «Казводхоз» Кадырбек Муканов. Уровень реки Урал продолжает подниматься. Он уже превысил прошлогодний максимум. - На сегодня уровень воды в реке Урал на гидропосту Уральск составил 320 сантиметров. В прошлом году максимум был 307 сантиметров. В Ириклинском водохранилище свободный объем составляет около 400 миллионов кубометров. Сейчас сброс воды с него снижен с 30 до 15 кубометров в секунду. Надеемся, что уровень воды в Урале прибавится после половодья на притоках – Утве, Сакмаре и Илеке, - отметил главный инженер-гидролог Шынболат Ермагамбетов. Отметим, что критический уровень воды в реке Урал составляет 850 сантиметров.
В Уральске заполнили Чаганское водохранилище
В Уральске заполнили Чаганское водохранилище
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уровень воды водохранилище

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