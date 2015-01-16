ЧП произошло сегодня, 16 января, около 6 часов вечера в районе остановки "Уют", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". rebenok2Как рассказали дети, ставшие невольными свидетелями произошедшего, трое мальчиков, в числе которых был и пострадавший, стояли на обочине дороги на небольшой насыпи снега. У одного из мальчиков соскользнула нога на проезжую часть. В этот момент ее переехал автомобиль "Хендай", за рулем которого была женщина. - Я ехал мимо, смотрю, женщина бегает вокруг ребенка, остановился - рассказал очевидец. - Я помог отнести ребенка в сторону, потом вызвали его родителей. Мальчика сразу же увезла машина скорой помощи. Он ученик СОШ №45, которая расположена неподалеку. На вид ребенку 10 лет. Нужно отметить, что сама водитель была очень сильно расстроена произошедшим. rebenok1Фото Медета МЕДРЕСОВА