Фото: Владимир БАХУРЕВИЧ

То, что при осмотре места происшествия обнаружили предсмертную записку, подтвердил сам министр обороны РК Имангали Тасмагамбетов. Она смогла сохраниться при взрыве, так как лежала в багажнике. Похороны Армана Сыздыкова состоялись 16 февраля в Астане. В церемонии участвовали родственники и друзья. Сыздыков в 2001 году похоронил свою мать - Жаналтай Сагындыковну. Одной из причин ее кончины некоторые называют самоубийство. Впрочем, известно только то, что эту потерю подполковник переживал очень тяжело. Ему даже понадобилась помощь специалиста-невропатолога, за неявку к которому Сыздыков однажды даже был наказан. Есть информация, что в 2003 году он лечился в военно-клиническом госпитале Алматы. С некоторыми ограничениями Сыздыкова все же признали годным к службе. Редакция газеты задает вопросы. Мог ли быть подполковник болен опасным заболеванием или подвержен стрессам? А может какую-то роль сыграло то, что он не смог оправиться от потери матери? После смерти Сыздыкова стало известно о том, что инспекторская проверка в начале 2015 года выявила в отделе обеспечения и учёта программного обеспечения и средств вычислительной техники Главного управления информатизации и телекоммуникаций ВС РК, которым заведовал Сыздыков, недостачу товарно-материальных ценностей по 8 наименованиям на сумму 798 млн 669 тыс. 900 тенге. Документов, объясняющих эту пропажу, пока не найдено. Известно также, что в предсмертной записке подполковник обращался к гражданской жене Айман. О законной супруге Гаухар, он умолчал. Возможно, Сыздыков запутался и не смог разобраться в своей личной жизни? К тому же он был заядлым игроком в компьютерные игры, в виртуальном мире называл себя Номад. Из совокупности всех выше указанных фактов вывод один: правоохранительным органам необходимо дотошно разобраться в этом деле, чтобы понять, из-за чего все-таки погиб офицер. Напомним, взрыв у здания Министерства обороны произошел 10 февраля 2015 года. Граната взорвалась в автомобиле марки "Шевроле" , в котором находился подполковник Сыздыков Арман Кайдарович 1975 года рождения. От полученных травм он скончался на месте, никто из прохожих не пострадал. На месте происшествия обнаружена предсмертная записка. У Сыздыкова осталось двое детей 1998 и 2004 года рождения.