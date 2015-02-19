Традиционные проводы зимы в этом году пройдут в городском парке культуры и отдыха. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как обычно празднование Масленицы начнется в воскресенье в 11.00 в парке. По словам заведующей сектором отдела культуры аппарата акима г. Уральск Ирины КАКОЙЛО, уральцев уже по сложившейся традиции ждет концертная программа: будут установлены две сцены - на Набережной и в дубовой роще, развлекательные игры, состязания и, конечно же, сожжение чучела. Участники и победители конкурсов будут награждены призами. Также в парке будут продаваться блины, пироги, горячий чай.