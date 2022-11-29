Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В WhatsApp появилась возможность отправлять сообщения самому себе

В приложении появилась долгожданная функция отправлять сообщения самому себе, сообщает TechCrunch. Иллюстративное фото с сайта Pixabay Пока функция работает не у всех пользователей мессенджера. Но в ближайшие недели станет доступна владельцам гаджетов на Android и iOS. Пользователю, желающему написать самому себе, необходимо создать чат - найти телефон среди контактов. Имеется возможность закрепить чат, чтобы он был в числе первых в списке. К слову, подобная функция имеется в Telegram c 2017 года. Она удобна тем, что пользователь может сохранять заметки, напоминания и даже файлы. WhatsApp полу
Дана Рахметова
В WhatsApp появилась возможность отправлять сообщения самому себе
В приложении появилась долгожданная функция отправлять сообщения самому себе, сообщает TechCrunch.
В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел глобальный сбой
В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел глобальный сбой
Иллюстративное фото с сайта Pixabay Пока функция работает не у всех пользователей мессенджера. Но в ближайшие недели станет доступна владельцам гаджетов на Android и iOS. Пользователю, желающему написать самому себе, необходимо создать чат - найти телефон среди контактов. Имеется возможность закрепить чат, чтобы он был в числе первых в списке. К слову, подобная функция имеется в Telegram c 2017 года. Она удобна тем, что пользователь может сохранять заметки, напоминания и даже файлы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
WhatsApp

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article