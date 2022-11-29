В WhatsApp появилась возможность отправлять сообщения самому себе

В приложении появилась долгожданная функция отправлять сообщения самому себе, сообщает TechCrunch. Иллюстративное фото с сайта Pixabay Пока функция работает не у всех пользователей мессенджера. Но в ближайшие недели станет доступна владельцам гаджетов на Android и iOS. Пользователю, желающему написать самому себе, необходимо создать чат - найти телефон среди контактов. Имеется возможность закрепить чат, чтобы он был в числе первых в списке. К слову, подобная функция имеется в Telegram c 2017 года. Она удобна тем, что пользователь может сохранять заметки, напоминания и даже файлы. WhatsApp полу