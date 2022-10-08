Иллюстративное фото с сайта Pixabay Разработчики готовятся к запуску Premium-подписки для пользователей WhatsApp Business. В ней будет две эксклюзивные функции. По подписке пользователи смогут создавать ссылки на свои профили по типу wa.me/businessname. Адрес можно будет менять раз в 90 дней. Вторая эксклюзивная функция - возможность подключать к одному бизнес-аккаунту до 10 устройств. Это должно помочь владельцу бизнеса и его менеджерам подключаться к профилю одновременно. Стоимость подписки WhatsApp Premium пока остаётся неизвестной. Но её цена зависит от региона пользователя.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.