В ЮКО парень переоделся в девушку, чтобы сдать ЕНТ вместо своей возлюбленной

В городе Жетысай Махтааральского района Южного Казахстана одна из выпускниц вовсе решила не идти на ЕНТ. Вместо девушки сдавать экзамен отправился ее молодой человек. Однако надевшего юбку и парик и подкрасившего глаза парня разоблачили еще на входе в центр сдачи, сообщает NUR.KZ. Фото с сайта Tengrinews.kz Для большего сходства со своей подругой юноша подкрасил глаза и брови и надел парик с длинными черными локонами. Однако этот любительский грим не смог скрыть от наблюдателей истинной природы обманщика. Афера раскрылась еще на входе в центр сдачи Единого национального тестирования. В районно