Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Без рубрики

В ЮКО парень переоделся в девушку, чтобы сдать ЕНТ вместо своей возлюбленной

В городе Жетысай Махтааральского района Южного Казахстана одна из выпускниц вовсе решила не идти на ЕНТ. Вместо девушки сдавать экзамен отправился ее молодой человек. Однако надевшего юбку и парик и подкрасившего глаза парня разоблачили еще на входе в центр сдачи, сообщает NUR.KZ. Фото с сайта Tengrinews.kz Для большего сходства со своей подругой юноша подкрасил глаза и брови и надел парик с длинными черными локонами. Однако этот любительский грим не смог скрыть от наблюдателей истинной природы обманщика. Афера раскрылась еще на входе в центр сдачи Единого национального тестирования. В районно
Marat
В ЮКО парень переоделся в девушку, чтобы сдать ЕНТ вместо своей возлюбленной
В городе Жетысай Махтааральского района Южного Казахстана одна из выпускниц вовсе решила не идти на ЕНТ. Вместо девушки сдавать экзамен отправился ее молодой человек. Однако надевшего юбку и парик и подкрасившего глаза парня разоблачили еще на входе в центр сдачи, сообщает NUR.KZ.
Фото с сайта Tengrinews.kz
Фото с сайта Tengrinews.kz
 Фото с сайта Tengrinews.kz Для большего сходства со своей подругой юноша подкрасил глаза и брови и надел парик с длинными черными локонами. Однако этот любительский грим не смог скрыть от наблюдателей истинной природы обманщика. Афера раскрылась еще на входе в центр сдачи Единого национального тестирования. В районной прокуратуре подтвердили, что данный курьез имел место в первый день сдачи экзамена. Молодой человек рассказал, что специально приехал помочь своей подруге на ЕНТ из другой области. Есть информация, что юноша является студентом Казахстанско-Британского технического университета. Также известно, что пытался он заменить выпускницу 98 года рождения. О том, как теперь девушка будет сдавать экзамен, неизвестно. Тем временем фотографии переодетого в выпускницу парня распространяются в социальных сетях.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article