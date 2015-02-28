Всё происходящее на биологии одноклассники сняли на мобильный телефон и выложили в ютуб. Это произошло 23 февраля. Увидев ролик, возмущённая мама школьницы написала заявление в полицию. 10-классница из села Коксаек Толебийского района Гульнур Марат, похоже, ещё долго будет помнить тот урок биологии. 16-летняя девочка рассказывает: за чернильное пятно на парте, педагог сначала оскорбил и ударил её, а затем вдруг решил поцеловать. "Я ему сказала: "Что вы делаете?!", и оттолкнула от себя. "Мне противно", - сказала я. Он опять попытался поцеловать. Я опять оттолкнула. Он увидел еще рисунок на парте и заставил стирать. Я сказала, что не рисовала, он ударил по щеке и сказал - стирай! Потом ударил по губам", - говорит Гульнур. Скандал учителя с ученицей одноклассники сняли на камеру сотового телефона и выложили в Ютуб. Не выдержав унижений, Гульнур сбежала из школы, однако биолог, по словам матери девочки, вечером пришел к ученице домой. "Я примчалась, и этот педагог вместе с классной руководительницей меня умоляли никому не говорить, что он ее избил. Засунули в карман 4 тысячи тенге и попросили написать расписку, что у нас нет претензий. Но ведь в это время я еще не видела этого ролика!", - рассказывает Раушан Коялиева, мать ученицы. Судмедэксперт зафиксировал на теле Гульнур ушибы мягких тканей. В школе сильно сожалеют о произошедшем, говорят, биолог был отличным, да к тому же единственным преподавателем. А потому объясняет директор, здесь мирились с его сложным характером. Жалобы на этого учителя поступали и раньше. Теперь место педагога естественных наук в Толебийской школе вакантно. Уволенный биолог, как заверили в ДВД, предстанет перед судом уже на следующей неделе. По статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" ему может грозить штраф до 100 МРП, и даже ограничение свободы.