Иллюстративное фото с сайта 222.by Иллюстративное фото с сайта 222.by В поселке Южно-Казахстанской области 6-летнего ребенка убила родственница, страдающая психическим заболеванием. Женщина отрезала племяннице голову. Об этом сообщает портал Times kz со ссылкой на прокуратуру. В распоряжении редакции издания оказалось шокирующее видео, записанное сотрудниками правоохранительных органов. На видео – обезглавленное тело ребенка, лежащее на простыне. Голову ребенка достают из полиэтиленового пакета. На записи демонстрируется свидетельство о рождении убитой. Из документа следует, что ребенок – девочка, ее имя Еркежан. Факт убийства ребенка подтвердили в прокуратуре Южно-Казахстанской области. Там сообщили, что 31 января девочка 2008 года рождения была убита в поселке Темирлановка Ордабасинского района ЮКО. По версии следствия, ее убила, а затем отрезала ребенку голову родная тетка. Женщина – психически больна. В настоящее время принимаются меры для отправки женщины на принудительное лечение.