В Зачаганске построят Центр развития и творчества на 600 посещений в день

В районе Зачаганск города Уральска появится новый Центр развития и творчества для детей. Здесь будут работать кружки робототехники, 3D-печати, авиа- и судомоделирования, а также музыкальные, художественные и другие творческие студии. Строительство объекта ведёт компания BI Group.

Новый центр рассчитан на 600 посещений в день. Его общая площадь составит 3 100 квадратных метров. Двухэтажное здание разместится на участке площадью 2,18 гектара. Завершить строительство планируется во втором полугодии 2027 года.

В центре дети смогут заниматься как традиционными творческими направлениями, так и современными технологиями. Для этого оборудуют лаборатории робототехники и STEM, мастерские технического творчества, класс 3D-печати, кабинет авиа- и судомоделирования, студию виртуальной реальности и веб-дизайна.

Кроме того, здесь откроются художественная и музыкальная студии, теле- и фотостудия, студия звукозаписи, медиацентр и зал хореографии. В здании также предусмотрены экологический центр, актовый зал, центр раннего развития, сенсорная комната и пространство для совместной работы с IT-библиотекой.

Таким образом, дети смогут попробовать себя в самых разных направлениях ‒ от музыки и рисования до программирования, инженерии и создания собственных технических проектов.

Как отметил руководитель дивизиона "Запад" BI Group Руслан Мергалимов, при строительстве таких объектов компания ориентируется прежде всего на их долгосрочную пользу для жителей.

- Для нас важно, чтобы результат работы приносил пользу городу не только сегодня, но и на протяжении многих лет. Новый центр даст детям Уральска возможность развивать способности, осваивать современные технологии и находить направления для будущей профессии. Мы понимаем свою ответственность за качество таких объектов и стремимся создавать условия, которые будут востребованы не одним поколением горожан, ‒ отметил Руслан Мергалимов.

По проекту в здании предусмотрены просторные учебные классы, специализированные мастерские, большие окна, а также зоны для общения, совместных занятий и отдыха.

Новый Центр развития и творчества позволит расширить возможности дополнительного образования в Зачаганске. У детей, проживающих в этом районе Уральска, появится больше возможностей заниматься творчеством, осваивать современные технологии и развивать свои способности рядом с домом.