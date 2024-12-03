В Зачаганске выбрали акима

Выборы акима Зачаганска состоялись 1 декабря. По словам председателя территориальной избирательной комиссии Уральска Мухтара Давлетжанова, на выборах явка составила 11,5% из общего числа избирателей 44 289. Пришли и отдали свой голос 5118 человек.

Выборы акима Зачаганска состоялись 1 декабря. По словам председателя территориальной избирательной комиссии Уральска Мухтара Давлетжанова, на выборах явка составила 11,5% из общего числа избирателей 44 289. Пришли и отдали свой голос 5118 человек. Из них против всех проголосовали 248 человек, 3190 человек (62%) отдали свой голос за Аккали Аубекерова, 1068 человек за Алибека Сарсенова и 349 человек за Татьяну Сумкину.

Решение уже вышло и с сегодняшнего дня аким Зачаганска Аккали Аубекеров приступил к работе. Новоизбранный аким будет занимать эту должность в течение последующих четырёх лет.

Более подробную информацию о кандидатах на выборы можно посмотреть здесь.