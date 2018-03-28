В ЖКХ Уральска прокомментировали смерть мужчины от глыбы льда

КСК "Нур", которое обслуживает дом по улице Гумара Караша, 33, где сегодня от удара глыбой льда по голове скончался прохожий, привлекут к ответственности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено оцевидцами Как рассказал руководитель отдела ЖКХ г. Уральск Бауржан ТУХВАТОВ, неделю назад на этом здании уже убирали огромные сосульки. - На участке, где в результате несчастного случая умер мужчина 1948 года рождения, есть сигнальная лента, которая символизирует опасность. Однако пешеходы пренебрегают ею и все равно идут под крышами зданий. Соответствующие органы будут расследо