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Происшествия Социум

В ЖКХ Уральска прокомментировали смерть мужчины от глыбы льда

КСК "Нур", которое обслуживает дом по улице Гумара Караша, 33, где сегодня от удара глыбой льда по голове скончался прохожий, привлекут к ответственности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено оцевидцами Как рассказал руководитель отдела ЖКХ г. Уральск Бауржан ТУХВАТОВ, неделю назад на этом здании уже убирали огромные сосульки. - На участке, где в результате несчастного случая умер мужчина 1948 года рождения, есть сигнальная лента, которая символизирует опасность. Однако пешеходы пренебрегают ею и все равно идут под крышами зданий. Соответствующие органы будут расследо
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В ЖКХ Уральска прокомментировали смерть мужчины от глыбы льда
КСК "Нур", которое обслуживает дом по улице Гумара Караша, 33, где сегодня от удара глыбой льда по голове скончался прохожий, привлекут к ответственности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото предоставлено оцевидцами Как рассказал руководитель отдела ЖКХ г. Уральск Бауржан ТУХВАТОВ, неделю назад на этом здании уже убирали огромные сосульки. - На участке, где в результате несчастного случая умер мужчина 1948 года рождения, есть сигнальная лента, которая символизирует опасность. Однако пешеходы пренебрегают ею и все равно идут под крышами зданий. Соответствующие органы будут расследовать данное происшествие и КСК, которое должно обеспечивать безопасность пешеходов и убирать снег и лед, свисающие с крыш привлекут к ответственности, - заявил руководитель отдела. Кроме того, акимат Уральска совместно с МПС УВД г. Уральск проведет проверку всех 103 КСК города. В случае, если кооперативы не выполняют свои обязанности по уборке снега и сосулек, на них будут наложены штрафы.
смерть пешеход

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