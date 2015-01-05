Об этом стало известно сегодня, 5 января, на брифинге в ДВД ЗКО, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dzhardemov- В ноябре 2013 года в Казахстане была создана дорожно-патрульная полиция, - рассказал на брифинге в ДВД ЗКО начальник управления административной полиции Муслим ДЖАРДЕМОВ. - В 2014 году сотрудниками дорожно-патрульной полиции УАП ДВД ЗКО было обслужено более 17 тысяч вызовов.  С улиц было удалено более 11 тысяч пьяных и 62 человека в состоянии наркотического опьянения. На улицах и общественных местах Уральска и Аксая пресечено 87,5 тысячи правонарушений. Было задержано 28 разыскиваемых преступников, и более 9 тысяч правонарушителей были задержаны по горячим следам, раскрыто 485 уличных преступлений, в том числе 2 разбоя, 3 убийства, 11 причинений тяжкого вреда здоровью, 15 изнасилований, 32 угона транспортных средств, 96 грабежей, 114 хулиганств, 212 других уличных преступлений. У задержанных правонарушителей полицейские изъяли 1157 ножей, кастетов и других колюще-режущих предметов, 99 бит и дубинок, 30 единиц травматического оружия. По словам начальника УАП, в результате профилактических мер уличная преступность снизилась на 15,5%. - Большое внимание уделялось обеспечению безопасности дорожного движения на улицах и загородных трассах, - говорит Муслим ДЖАРДЕМОВ. - Было задержано 2372 пьяных водителя, 2977 автомашин с тонировкой стекол, 379 машин с подложными госномерами, 62 автомашины, находившиеся в угоне и скрывшиеся с места ДТП. Как следствие, в данном направлении наблюдается снижение количества ДТП на 29,6%, числа погибших на 16% и раненых на 16,8%. Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА