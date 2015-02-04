С такой просьбой он обратился к акиму ЗКО во время посещения Нурланом НОГАЕВЫМ дома инвалидов в Казталовском районе ЗКО. hospis2 Второго февраля в ЗКО начались отчетные встречи акимов районов перед населением, в которых принимает участие глава области Нурлан НОГАЕВ. В Казталовском районе он посетил местный хоспис. Хоспис Казталовского района рассчитан на 50 мест, в данный момент там проживает 35 человек из ЗКО - это престарелые люди и инвалиды. В прошлом году здесь был сделано ремонт. Ногаев заехал к старикам, чтобы лично оценить, как им живется в обновленном доме. Во время осмотра к чиновнику обратился постоялец хосписа Петр ЧЕМЛЕКОВ, который проживает в нем с 2007 года. - Мне уже больше 70 лет, но я не привык сидеть на месте, каждое лето я сажаю огурцы и помидоры, - рассказал он акиму. - Моих овощей хватает не только для нашей столовой, я также раздаю их сотрудникам, которые здесь работают. Вот только земли мало. Вы не могли бы выделить мне кусочек земли для огорода? Аким выслушал пенсионера, похвалил его рвение и поручил местным чиновникам заняться его вопросом. hospis1  Фото Рафхата ХАЛЕЛОВА