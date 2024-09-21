В ЗКО 80 млн тенге выделили на аренду вертолета для ДЧС

Руководитель управления государственного пожарного контроля ДЧС ЗКО Мереке Жумагалиев рассказал, что в пожароопасный период на территории области произошло 17 природных пожаров и 90 природных загораний общей площадью 7050 гектаров. Материальный ущерб составил 228 тысяч тенге. По сравнению с прошлым периодом увеличилось количество степных пожаров.

Росту числа степных пожаров способствует жаркая погода, грозы, густота растительности и сухой травы, неисправность техники.

– В этом году для укрепления материально-технической базы из областного бюджета выделено 962 миллиона тенге, приобретается одна единица высокопроходимого аварийно-спасательного транспорта, семь единиц прицепной мотопомпы, три единицы переносной мотопомпы и другие. На услуги вертолета из местного бюджета выделено 80 миллионов тенге. В прошлом году - 71 миллион, - рассказал Мереке Жумагалиев.

Кроме того, из местного бюджета предусмотрены средства на покупку 150 штук ранцевых огнетушителей на 8,6 миллиона тенге.

Стоит отметить, что всего на территории области зарегистрировано 480 пожаров, в которых погибли три человека, ещё шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Сумма ущерба составила 473 миллиона тенге.