В областную детскую больницу приехали специалисты из Алматы, чтобы провести консультации с подростками, страдающими сахарным диабетом. - В ЗКО зарегистрирован 91 ребенок до 18 лет, страдающий диабетом. 58 из них используют инсулиновую помповую терапию. Все оборудование предоставляется бесплатно. Дети могут полноценно жить без инсулиновых инъекций, - сообщил представитель медицинской компании Олжас САГАТДИНОВ. Сахарный диабет - одно из самых распространенных заболеваний в цивилизованном мире. Только в Казахстане этой болезнью страдают более 2 тысяч детей. Инсулиновая помпа доставляет лекарство в непрерывном режиме, и в этом ее основное преимущество перед традиционными инъекциями инсулина. - Подача инсулина ведется автоматически. Мы настраиваем прибор, а дело родителей измерять уровень сахара и заносить его в помпу. Она меняется каждые три дня, - отметила главный внештатный детский эндокринолог ЗКО Ирина Лозовая. Проект по помповой терапии начат в Казахстане в 2011 году. Уже более 1000 детей обеспечены специальными помпами с автоматизированной подачей инсулина в кровь. Кроме инсулинотерапии в стране внедряется непрерывный мониторинг глюкозы крови, который используется в международной практике для достижения хороших результатов лечения.