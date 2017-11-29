Как сообщили в пресс-службе акимата города, сельскохозяйственные ярмарки стали проходить с апреля месяца. Всего за это время была организована 31 ярмарка, на которых было реализовано товаров на общую сумму 240 миллионов тенге. - Для того чтобы крестьянские хозяйства и дачники могли реализовывать свою продукцию потребителям без посредников и соответственно наценок, с весны и до осени на улице Ихсанова каждые суббота и воскресенье организовывались сельскохозяйственные ярмарки. В ярмарке принимали участие порядка пятидесяти крестьянских хозяйств города и области. Стоит отметить, что места сельхозтоваропроизводителям и дачникам предоставлялись совершенно бесплатно, - рассказали в пресс-службе. Как отметили в акимате, сельскохозяйственные ярмарки способствовали стабилизации цен на картофель. - В начале октября рыночная цена на картофель была 130 тенге за килограмм, тогда как в магазинах цена составляла 150 тенге за кило. Затем на ярмарке стоимость килограмма картофеля составила 90 тенге, и рыночная стоимость опустилась до 100-110 тенге, - отметили в акимате города Уральск. - Ярмарки в центре города были очень удобны, особенно нам – пенсионерам. Во-первых, близко к дому, мы к примеру, вообще пешком приходили на ярмарку с остановки «Кинотеатр им.Гагарина». Во-вторых, цены реально ниже, чем в магазинах и даже рынке. К тому же все всегда свежее, все свое и поторговаться можно было. На зиму овощи на ярмарке запасались. И на соленья там же закупались, - говорит пенсионерка Ирина Горбунова. Всего же на сельскохозяйственной ярмарке было реализовано 852 тонны сельскохозяйственной продукции, 83,7 тонн мяса, 17 тонн рыбы и 216 тысяч штук яиц местных птицефабрик.