Иллюстративное фото из архива "МГ" По версии следствия, подсудимые в декабре 2016 года совместно с гражданином РФ создали транснациональную преступную группу с целью незаконной добычи рыбных ресурсов и сбыта на подконтрольной отделу рыбной инспекции территории Курмангазинского района Атырауской области и РФ. При этом члены преступной группы использовали свои служебные полномочия вопреки интересам службы, в целях извлечения выгоды для себя и других лиц, нарушая антикоррупционные ограничения. На сегодняшний день допрошены 10 свидетелей. Судебное разбирательство продолжается.