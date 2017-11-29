При задержании у браконьеров были изъяты 288 рогов сайги и 3,6 миллиона тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе прокуратуры ЗКО сообщили, что завершено расследование уголовного дела в отношении 6 обвиняемых в создании ОПГ, занимавшейся на протяжении длительного времени незаконной охотой на сайгаков на территории ЗКО. - Во главе группы состоял сотрудник охотозоопрома, который обеспечивал общее покровительство и координировал работу преступной группы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры ЗКО. - Также задержаны два сбытчика, которые осуществляли продажу рогов. По данным пресс-службы ведомства, всего доказано 11 эпизодов незаконной охоты, ущерб государству составил 745 миллионов тенге. По делу были проведены обыски по местам жительства браконьеров, изъяты 288 рогов сайги, 10 единиц техники (6 джипов и 4 снегохода), 5 охотничьих ружей, 3 630 000 тенге, электронные весы, ножи и ножовки со следами крови и частицами рогов сайги. В данный момент дело передано в суд. Напомним, браконьеры были задержаны в Казталовском районе ЗКО. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 ч. 4 УК РК - "Незаконная охота".