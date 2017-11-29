Фото с сайта "Костанайские новости" Ранее эту должность занимал Нурлан СЕРГАЛИЕВ. Как сообщается на сайте минсельхоза РК, представили нового ректора ЗКАТУ заместитель акима ЗКО Багдат АЗБАЕВ и ответственный секретарь министерства сельского хозяйства РК Ермек Беделбаевич КОШЕРБАЕВ. Наметов Аскар Мырзахметович родился в 1963 году. Окончил Московскую ветеринарную академию им.К.И.Скрябина. Работал ассистентом кафедры анатомии Алматинского зооветеринарного института, заместителем декана факультета, председателем учебно-методической комиссии учебно-научно-производственного комплекса, начальником учебного отдела, проректором по учебной и учебно-методической работе Казахского национального аграрного университета, ректором Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова. До сегодняшнего дня был руководителем Национального аграрного научно-образовательного центра.