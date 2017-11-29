Если вы выбираете серьезный подарок, который надолго запомнится дорогому человеку, либо ищете презент, который будет одновременно привлекателен и практичен, вам не найти лучшего варианта, чем смартфон. Далеко не каждый из нас разбирается в таких тонкостях, как преимущества разных процессоров, результаты тестов на производительность и т. д. Поэтому при покупке такого приятного подарка вас должны интересовать три фактора:
  • дизайн;
  • возможности
  • операционная система.
Чтобы подобрать подходящую модель, необходимо понимать, какие опции будут наиболее полезными получателю презента. Что умеет ваш подарок? Каждый смартфон обладает базовым набором функций, которого достаточно для комфортной работы с девайсом. Все они делятся на группы:
  • голосовая связь;
  • доступ в интернет для работы и развлечения (сайты, чаты, мессенджеры, соцсети, электронная почта);
  • фото- и видеосъемка;
  • игры;
  • чтение книг;
  • прослушивание музыки, просмотр фильмов.
В принципе современные смартфоны умеют все, перечисленное выше, а бесплатные приложения позволяют расширить возможности гаджета. Но каждый производитель, выпуская очередную модель, стремится сделать акцент на определенном направлении: фото, интернет и т. д. Например, смартфоны Самсунг даже делятся на серии в зависимости от функциональности. Так что вам будет очень просто угодить с подарком, ориентируясь на его получателя.