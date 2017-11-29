Иллюстративное фото с сайта www.metronews.ru Руководитель Управления контроля в сфере государственной службы Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области Муратов Жаксат Муратович рассказал радиослушателям о правилах Этического Кодекса государственных служащих. Жаксат Муратов отметил, что смысл документа не в том, чтобы наказывать госслужащих, наоборот, в необходимости воспитывать в них таких качеств как ответственность и добропорядочность. В конце программы представитель Департамента призвал госслужащих помнить, что несение государственной службы является выражением особого доверия со стороны общества и государства и предъявляет высокие требования к морально-этическому облику государственных служащих. И мы должны оправдать возложенные высокое доверие. Стоит отметить, что 27 ноября 2017 года главный специалист управления профилактики коррупции департамента агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области Муратов Ринат Ганиматович принял участие в программе «Актуалды сұхбат» городского радио «Талап». В своем выступлений он отметил, что для минимизации коррупционных проявлений необходимо формировать антикоррупционную культуру населения. Для этого, органами по делам государственной службы и противодействию коррупции проводится целенаправленная работа. Также, он проинформировал о работе «Call-center» Агентства, куда граждане могут обратиться за консультацией или с жалобами.