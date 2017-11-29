Сюда уже в ближайшее время заселятся очередники - жители города и области. 9 человек получили квартиры по категории "дети-сироты", 14 малообеспеченных семей, 22 квартиры были выданы госслужащим и работникам бюджетных организаций. Инвалид 2-ой группы Талгат КАЛИЕВ в очереди за жильем стоял 14 лет. Сегодня в рамках программы "Нурлы жер" он получил долгожданную квартиру. Эту радость с ним пришла разделить его мама: его супруга скончалась 10 лет назад. Сегодня Талгат один воспитывает троих детей. По словам заместителя акима города Мейрима КАЛАУИ, с начала года в Атырау по государственной программе "Нурлы Жер" было выдано свыше 300 квартир. На данный момент в очереди за жильем в городе стоит порядка 20 тысяч человек, однако это проблема местными властями активно решается. Так, в 2017 году за счет бюджетных средств построили 37 многоквартирных жилых домов, из которых введено в эксплуатацию 29 домов на 1617 квартир. Остальные 8 домов будут введены до конца текущего года. - На 2018 год для строительства в двух микрорайонах города Атырау - «Береке» и «Нурсая» - осуществляется разработка проектно-сметной документации 43 многоквартирных жилых домов общей площадью 234,5 тысячи квадратных метров или 3000 квартир, что полностью покроет потребность жителей Атырау в жилье, - сообщил Мейрим КАЛАУИ. Камилла МАЛИК