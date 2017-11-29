Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА, в настоящее время в 55 населенных пунктах с населением более 65 тысяч человек ведутся работы по водоснабжению. В общем, доступ к чистой питьевой воде получат 186 сел. - Обеспечение жителей области чистой питьевой водой - это наша основная цель. В следующем году в Жангале будет питьевая вода. Работа идет, в этом году освоено 500 млн тенге. К 1 декабря доступ к питьевой воде получат жители крупных населенных пунктов, таких как Жанибек, Сайхин, Пятимар. Строительство ряда объектов завершится ко Дню Независимости Казахстана, - рассказал глава региона.