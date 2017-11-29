37-летняя Аселим НИГМЕТОВА получила 85% ожогов при взрыве газа в собственном доме, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аселим Нигметова 22 ноября супруг Аселим отвез ее в клинику Самары. По словам родственника женщины Ерлана НИГМЕТОВА, сейчас супруг Аселим Руслан НИГМЕТОВ находится в Самаре. - Сегодня мой брат уехал опять в Самару. Надолго его в палату не пускают, так как Аселим находится в реанимации. Врачи диагностировали у нее не 85, а 90% ожогов тела, но сказали, что внутренних ожогов менее 40%. Сделали УЗИ внутренних органов - легких, пищевода, горла и оказалось, что ничего не задето, - пояснил Ерлан НИГМЕТОВ. - Доктора говорят, что какие-либо прогнозы давать еще рано, ее состояние стабильно тяжелое и все будет ясно только спустя несколько недель. Сейчас Аселим НИГМЕТОВА находится в сознании, но до сих пор подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Кушает она через зонд. - Несмотря на то, что у нее сейчас стоит зонд, она пытается разговаривать. Мы благодарим всех, кто откликнулся на нашу беду и помог материально. Первую часть мы оплатили, как только положили Аселим в клинику, теперь оплачивать будем 20 декабря. Какую именно нам еще надо собрать сумму - неизвестно, врачи говорят, что это зависит от проводимых процедур, - заключил родственник. Стоит отметить, что Аселим НИГМЕТОВОЙ на лечение требуется порядка 5 млн тенге, из которых собрали пока только около 2 млн тенге. Напомним, при взрыве в частном доме пострадали 6 человек. 37-летняя женщина на седьмом месяце беременности была доставлена в ОКБ с 85% ожогов тела. Врачи планировали ее отвезти самолетом санавиации в Астану. Супруг пострадавшей рассказал, что в день трагедии женщина пошла на кухню, чтобы приготовить завтрак для семьи. После чего он услышал сильных хлопок, выбежал на кухню и увидел, что жена буквально вся горит. Мужчина начал тушить на ней одежду, однако она получила сильнейшие ожоги. Позже стало известно, что спасти ребенка врачам не удалось. Если вы хотите помочь Аселим НИГМЕТОВОЙ, то можете отправить деньги на счет ее супруга - Руслана НИГМЕТОВА - счет в Kaspi bank KZ34722С000017299107. Номер карты 5169 4931 2218 1186. ИИН 780203301835.