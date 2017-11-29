На кадрах заметно, что новый асфальт на дороге в микрорайоне Жулдыз-2 в буквальном смысле рассыпается на глазах. - Слой покрытия примерно составляет 3-7 сантиметров. Сейчас холодно, и не так уж заметно, а если наступит лето, от асфальта ничего не останется. Аким Каиршактинского сельского округа говорит, мол, подрядчик выиграл тендр и делает, что хочет, - жалуется автор видео. В пресс-службе акимата г.Атырау сообщили, что с ситуацией лично ознакомился заместитель акима города Мейрим КАЛАУИ. Он выехал в пригородный микрорайон и встретился в руководством подрядной организации. - Замакима дал поручение ТОО "Атырау Колик" перестелить асфальт и впредь выполнять работу по укладке дороги качественно и без нареканий со стороны местных жителей, - сообщили в пресс-службе.