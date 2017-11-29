Иллюстративное фото из архива "МГ" Теперь депутаты требуют провести проверку всех поставщиков государственных закупок на офшорные счета. - Буквально пару недель назад международное сообщество сотрясал очередной офшорный скандал в рамках публикации так называемого «Райского досье». Очередной скандал теперь казахстанского масштаба разгорается в Западно-Казахстанской области, - говорится в запросе. - Так, согласно информации СМИ, все стационарные скоростемеры в Уральске устанавливает и обслуживает некое ТОО «Научно-технический Центр Новые Проекты», владельцем которого является компания «Midagi Holding LTD», зарегистрированная на Кипре - крупнейшей оффшорной зоне в мире. Есть основания предполагать, что ТОО «Научно-технический Центр Новые Проекты» выступает лишь прикрытием участия в госзакупках для офшорной компании, клиентами же ТОО являются департаменты внутренних дел сразу в 13 регионах, что порождает обоснованные вопросы о системном проникновении оффшорных схем в деятельность МВД. Также в запросе депутат Кенес АБСАТИРОВ напомнил, как несколько лет назад госорганы закупали оборудование через Маршалловы острова по цене, в 3-4 раза дороже реальной стоимости. Целью таких операций является банальное хищение государственных средств, когда указанная 3-4-кратная разница выводится на офшорные счета и остаётся там в распоряжении коррумпированных чиновников. Стоит отметить, что «Ак жол» ещё 5 лет назад предложил запретить компаниям, выводящим прибыль через офшорные зоны, участвовать в госзакупках, пользоваться государственными мерами поддержки, включая налоговые льготы, кредитные субсидии и иные преференции. - Правильнее предотвращать незаконный вывод капиталов, чем потом искать похищенные миллиарды и годами ловить мошенников по всему миру - соответствующие запросы на эту тему направлялись 3 апреля и 25 сентября 2013 года, 16 апреля 2014 года, 13 мая 2015 года, 11 мая 2016 года, 27 сентября 2017 года очередной запрос правительству о разработке закона «О деофшоризации национальной экономики» был озвучен руководителем фракции «Ак жол» 15 ноября этого года, - написано в запросе. Также депутат предложил провести тотальную проверку конечных собственников всех подрядчиков и поставщиков в системе госзакупок и закупок квазигоссектора на предмет наличия среди них компаний, зарегистрированных в офшорных зонах.