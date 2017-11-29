Сегодня, 29 ноября, в здании национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» прошел бизнес-семинар по продвижению розничного экспорта товаров местных производителей. Директор по продажам компании ZOODEL Азамат МУХАМЕД рассказал, что они предоставляют торговую площадку ZOODEL совместно с Казпочтой. Кроме того запускают новое B2C приложение швейцарской компании ZoodMall.kz., которое разрабатывали в Китае и Индии. - Приложение позволит покупать и продавать товары по всему миру. Основная задача ZoodMall позволить казахстанским производителям реализовывать свою продукцию по всему миру. Автоматически всем, кто размещается у нас, мы даем доступ не только на самом ZoodMall, но и на всех крупных торговых площадках, таких как Amazon и Еbау. Только все товары должны соответствовать параметрам перевоза в рамках стандартов Казпочты. То есть то, что можно отправить посылкой. Насколько я знаю, максимальный вес посылки по Казахстану до 16 килограммов, а международной посылки - до 20 килограммов. К тому же существуют разные ограничения, к примеру, это должен быть не скоропортящийся товар, - пояснил Азамат МУХАМЕД. Кроме того, Азамат МУХАМЕД сообщил, что за доставку товара, заказанного через приложение ZoodMall.kz., будет платить сам покупатель. - Если же предприниматели хотят реализовывать свою продукцию оптово, то, безусловно, нужно иметь для этого все необходимые сертификаты, тем более у каждого товара есть своя спецификация и свои требования. Наша задача помочь предпринимателям найти клиентов из других стран. Для того чтобы производителям зарегистрироваться в нашем приложении, им достаточно разместить на нем свою предлагаемую продукцию. В свою очередь, мы взимаем комиссию от каждой проданной единицы, в среднем это 15% от стоимости товара, но если у наименования цена невысокая, то мы делаем наценку меньше, - сообщил Азамат МУХАМЕД. По словам специалиста сектора почтовых услуг по ЗКО АО «Казпочта» Нурбека КАРШЫГИЕВА, на сегодняшний день "Казпочта" активно развивается и может предложить своим клиентам новые услуги. - Всем предпринимателям и новым интернет-магазинам мы можем презентовать новые услуги, такие как PAYPOST - это оплата через "Казпочту" в онлайн-режиме. Любой интернет-магазин можнт заключить договор с нами, чтобы покупатели платили за товар или услугу через "Казпочту", именно через такую систему у нас и происходит интеграция с ZoodMall. Также мы делаем всю работу за продавца, то есть предоставляем услуги хранения на складах, доставку и возврат товаров. Причем комиссия взимается 2,5% от суммы проданной единицы именно от контрагента. Для обычных людей плюс в том, что можно произвести сидя дома, - рассказал Нурбек КАРШЫГИЕВ.