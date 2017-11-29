Актау основали в 1963 году. За 4 года строители возвели первые микрорайоны. Покоряя необжитый Мангышлак, основатели города решили заложить капсулу с посланием для своих потомков. По завещанию покорителей Мангышлака, капсулу с посланием современному поколению должны были вскрыть 7 ноября 2017 года. Но дату вскрытия перенесли на 1 декабря. Перенос чиновники связали с необходимостью провести подготовительные работы. К тому же в городском акимате отметили, что капсулу закладывали в День октябрьской революции, данный праздник уже не отмечают. В связи с тем, что в этом году 7 ноября выпал на вторник, на рабочий день, церемонию перенесли на выходной день - на 1 декабря. Чтобы не тратить много времени на поиски капсулы в ходе торжественного мероприятия, городская власть решила начать поиски 28 ноября. Однако ни в этот день, ни на следующий они ничего не дали - капсулу с письмом-обращением 50-летней давности так и не обнаружили. В ноябре нынешнего года исполнилось 50 лет с того момента, как было заложено письмо в будущее. Это событие приурочено ко Дню празднования 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции — 7 ноября 1967 года. На стеле указано: «Поколению 2017 года от покорителей Мангышлака», на другой стороне стоит дата закладки - 7 ноября 1967 года, и надпись: «Вскрыть 7 ноября 2017», на третьей стороне высечены серп и молот. На вскрытие капсулы с посланием поколению 2017 года в Актау 7 ноября даже приезжали жители Петропавловска, Москвы, Астрахани, Алматы и других городов. Но люди так и не смогли увидеть капсулу с посланием. К примеру в России капсулы времени, в которых содержатся послания, написанные в 1967 году, начали вскрывать еще с 3 ноября. Авторы послания, написанного 50 лет назад, рассказывали о научных открытиях и свершениях, и были уверены, что в XXI веке будут побеждены все болезни, и люди будут жить, не старея и не болея. 1 декабря чиновники запланировали заложить новую уже для поколения 2050 года капсулу. Она расскажет о становлении Независимого Казахстана и об идее «Мәңгілік ел».