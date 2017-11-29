Фото из соцсети По словам заместителя начальника ДВД ЗКО Багдара АБУОВА, согласно нормам этики госслужащего, недопустимо размещение фотографий с боевым оружием. - По данному факту управлением внутренних дел города Уральск проведено служебное расследование по результатам которого участковому инспектору группы ювенальной полиции МПС Абайского отдела полиции УВД, старшему лейтенанту полиции Мейрбеку ТЕМИРТАСОВУ за нарушение норм служебной этики государственных служащих приказом объявлен строгий выговор, - пояснил Багдар АБУОВ. Также в ДВД ЗКО заявили, что ими проводится мониторинг по выявлению компрометирующих фото сотрудников полиции. Стоит отметить, что свою страницу в социальной сети "ВКонтакте", где появилось компрометирующие фото, сотрудник полиции уже удалил.