Гимран БИСЕНОВ приговорен к пяти годам лишения свободы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Судья Баязид ДАРИБАЕВ, зачитывая приговор, отметил, что Гимран БИСЕНОВ обвиняется в преступлении по ст. 367 ч.4 УК РК - "Дача взятки в особо крупном размере или преступной группой". - Суд приговорил признать виновным Гимрана БИСЕНОВА  в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 367 УК РК, и назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы. Отбывание наказания Бисенову назначить в  учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.  - зачитал приговор судья Баязид Дарибаев. Также судья вынес решение, внести представление президенту республики о лишении Гимрана БИСЕНОВА ордена "Кұрмет". Также суд вынес приговор в отношении еще остальных фигурантов уголовного дела: Каната Султанбекова, Малика Сыздыкова, Мухтара Карабекова, Айбека Бектурганова, Арсена Толемисова, Каната Байкадамова, Гиля Смолински, Мбэрэкрэхима Габдул-Кабирова. Как сообщает "Today.kz", Гимран БИСЕНОВ проходит фигурантом по делу экс-заместителя председателя правления "Казахстан инжиниринг" Каната СУЛТАНБЕКОВА, который был осужден на 10 лет по части 4 статьи 366 УК РК - "Получение взятки".