Необычным способом украсил свой автомобиль новоиспеченный отец из Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото было опубликовано в паблике @zello_atyrau. Счастливый отец расписал свой автомобиль красной краской из газового баллона. Так, по обеим сторонам автомобиля красовались надписи "Еду за дочей", "На свет появилось маленькое чудо". Яркий автомобиль на городских улицах сразу же привлек внимание прохожих, которые решили сразу же запечатлеть его. Кто-то отметил, что церемония выписки из роддома новорожденного сегодня одна из дорогостоящих. Некоторые отцы на радостях нанимают целые лимузины. В данном случае отец решил просто украсить свой автомобиль. Напомним, что летом текущего года в Атырау на свет появились тройняшки. Новоиспеченный отец выписывал троих дочерей на двух шикарных лимузинах. Камилла МАЛИК