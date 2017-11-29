Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, мужчина пропал в районе поселка Талдыкудук Казталовского района. - 24 ноября трое спасателей оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО начали поиски пропавшего мужчины, - отметили в ДЧС ЗКО. В поисках также участвуют местные жители. Однако пропавшего пока найти не удалось. Другие подробности выясняются.