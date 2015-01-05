Вечером 30 декабря из-за сильной метели без электроснабжения остались 10 сельских населенных пунктов ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Примерно в 21 час 30 декабря из-за резкого ухудшения погодных условий отключились высоковольтные линии - 35 кВ «Жымпиты - Булдурта»,  35 кВ «Жымпиты - Жыракудук»,  35 кВ «Жыракудук  - Улента», 35 кВ «Конур - Булдурта»,  35 кВ «Новая Петровка - Конур». В итоге без электроснабжения остались 10 сельских населенных пунктов области: поселки Булдурта, Конур, Коздикара, Кызылагаш, Каракудук, Когерис, Тамды, Жыракудук, Каракудук-2, Былкылдак. 31 декабря электроэнергия была подключена в 6 населенных пунктах. Еще три населенных пункта были подключены 3 января текущего года. 4 января к 12 часам был подключен к электроснабжению оставшийся один поселок. Напомним, это уже второй случай порывов на линиях электропередач. Обледенения на электролиниях образовались 18 декабря, после того как в области прошел дождь и начались перепады температуры. 20 декабря в области была объявлена чрезвычайная ситуация. Количество населенных пунктов, оставшихся без электроэнергии, достигало 40, электричества лишились более 37 тысяч человек. Было повреждено 905 опор. По сообщению пресс-службы акима ЗКО, на 29 декабря 2014 года в четырех районах области (Сырымском, Каратобинском, Акжаикском, Чингирлауском районах) без напряжения оставались 7 сельских населенных пунктов с численностью населения 1 884 человек. Подключение к электрической энергии во всех населенных пунктах области завершено к 30 декабря 2014 года. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 120 млн тенге.